Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde yürüttüğü çalışma kapsamında E.K. (21) isimli şahsın üzerinde ve bulunduğu araçta arama yaptı. Aramada 27,30 gram metamfetamin ve 0,23 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrı bir operasyonda Y.E. isimli zanlının ikametinde yapılan aramada 12 gram metamfetamin bulundu. Narkotik polisi tarafından yakalanan Y.E. de bugün adliyeye sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır