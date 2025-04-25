Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Harız Köyü Mahallesi'ndeki ikametinde dün kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Demet, özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demet'in hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Harız Camisi'ne getirildi. Cenaze, burada kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Törene, gazinin yakınları ile Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Muharip Gaziler Bafra Temsilcisi Başkanı Rahmi Şahin, askeri erkan ve mahalle sakinleri katıldı.
(AA)
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