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Samsun'daki facianın yaşandığı yerde yeni heyelan! Yol kapatıldı, polise zorluk çıkardı: "Ben bu yolda öleceğim"

Samsun'da dün 3 kişinin ölümüne yol açan heyelan faciasının ardından bugün aynı bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi. 5 katlı bir bina tahliye edildi, yol ise kapatıldı. Bir vatandaş ise polise zorluk çıkararak "Beni bırakın, ben bu yolda öleceğim" diyerek kapalı yoldan geçmeye çalıştı.

Samsun'daki facianın yaşandığı yerde yeni heyelan! Yol kapatıldı, polise zorluk çıkardı: "Ben bu yolda öleceğim"

Samsun'da dün bir ailenin ölümüne yol açan heyelan faciasının ardından bugün aynı bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi. Tedbir amacıyla kapatılan yoldan geçmeye çalışan vatandaşlar polislere zorluk çıkardı.

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3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Opet akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda, baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetmiş, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ, YOL KAPATILDI

Bugün de aynı AVM'nin yanındaki 5 katlı bir binanın yanında küçük çaplı bir toprak kayması meydana geldi. Muhtemel risk nedeniyle bina tahliye edilirken, Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak ise yaya ve araç geçişine kapatıldı. Bina çevresinde önlem alan polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

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"BEN BU YOLDA ÖLECEĞİM"

Ancak kapatılan yolu kullanmak isteyen bazı vatandaşlar polislere zorluk çıkardı. Polis ekipleri, "Bu şeridi sizin can sağlığınız için çektik. Biz sizin hayatınızı korumakla sorumluyuz. Lütfen kurallara uyalım. Canınızı tehlikeye atmayın" diyerek uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen bir vatandaş, "Beni bırakın, ben bu yolda öleceğim" diyerek kapalı yoldan geçmeye çalıştı. Polis ile vatandaş arasında yaşanan arbede sonrası vatandaş, söylenerek evine gitti. Polis, kapalı yoldan geçmeye çalışan diğer vatandaşları da bölgeden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti.

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Olay yerinde incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birbirinden bağımsız olaylar. Ufak bir kayma söz konusu. Tedbir amaçlı şu anda binanın boşaltılması gerçekleştiriliyor. Birazdan bilirkişiler gelecek, gerekli incelemeyi yapacaklar. Şu an için bir olumsuzluk yok" dedi.

Heyelanın yaşandığı binayla ilgili AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma yaparken, teknik inceleme için uzman ekiplerin raporlarının beklenildiği belirtildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun heyelan
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