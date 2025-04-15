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Samsun’daki huzurevi yangını! 75 kişi başka huzurevlerine nakledildi

Samsun’da huzurevinin çamaşır dairesinde çıkan yangın nedeniyle tahliye edilen yaşlılar, diğer huzurevlerine nakledildi.

Samsun’daki huzurevi yangını! 75 kişi başka huzurevlerine nakledildi

Yangın, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamaşır dairesindeki kurutma makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Sirenlerin çalmasının ardından huzurevi personeli tarafından yaşlıların tahliyesi başlatıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Huzurevinde can kaybı yaşanmazken, güvenlik önlemleri çerçevesinde bina tamamen boşaltıldı. Yürüyemeyecek durumda olan yaşlılar ambulanslarla, durumu iyi olanlar ise minibüslerle diğer huzurevlerine sevk edildi.

KAYMAKAM YILDIZ’DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, yangının ilk belirlemelere göre çamaşır dairesinden çıktığını söyledi. Yıldız, "Beypınar Mahallemizde Atakum Huzurevi’nde ufak çaplı bir yangın meydana geldi. 13.35’te meydana gelen yangına hemen itfaiye ekiplerimiz gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Huzurevi personeli de yaşlıları derhal tahliye etti. İlk belirlemelere göre yangının çamaşırhanede çıktığını düşünüyoruz. Elektrik nedeniyle ufak bir yangın meydana geldi. Çamaşırların yanması neticesinde bir miktar duman çıktı. Onun için yaşlılar endişe etmesin diye o duman nedeniyle sakinleri tahliye ettik. Tedbir amaçlı da Çarşamba Huzurevi’ne naklediyoruz. Toplam 88 yaşlımız mevcut. Bunun 75’inin tahliyesini gerçekleştirdik. Kalan 13 kişi de izinli ve dışarıdaydı. Yangın ve duman nedeniyle hiçbir vatandaşımız etkilenmedi. Tüm görevlilerimize zamanında müdahale gerçekleştirdiği için teşekkür ederim" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun huzurevi
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