Samsun'daki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı! Şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi... Her şeyi anlattı

25 Ağustos Pazartesi günü Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresinde meydana gelen kazada, Çanakkale'den Rize'ye giden yolcu otobüsü, güvenlik şeridinde kamyonete branda çeken Aydın Yiğit (47) ve Mehmet Yıldız'a (71) çarparak ölümlerine yol açmıştı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansımıştı.

RAHATSIZLANMADAN ÖNCE İKİNCİ KAPTANIN GELMESİNİ İSTEDİ

Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise otobüs şoförü Mustafa Hakan O., yanındaki muavinden ikinci kaptan Hayrettin Kazancı'yı çağırmasını istiyor. Muavin kaptanı getirmek için hareket ediyor, bu sırada şoförde rahatsızlık belirtileri görülüyor.

ŞOFÖR YERİNDEN KALMADI, YOLCU YÜZÜNÜ SUYLA YIKADI

Şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle, otobüs emniyet şeridine giriyor. Kaza anı, yolcuların panik anları, şoförün durumunu ifade etmeye çalıştığı ve yerinden kalkamadığı anlar da kameraya yansıyor. Bir yolcunun şoförün yüzünü suyla yıkadığı görülüyor. Görüntüler, şoförün sağlık durumundaki ani kötüleşmenin kazaya yol açtığı ihtimalini güçlendiriyor.

YEDİĞİ YEMEKTEN RAHATSIZLANMIŞ, OTOBÜSÜ YOLUN KENARINA ÇEKMEK İSTEMİŞ

Kazayla ilgili konuşan ikinci kaptan Hayrettin Kazancı, şoförün yediği yemekten dolayı rahatsızlandığını, yanındaki muavini kaldırarak ikinci şoförü yani kendisini çağırmasını istediğini, otobüsü yolun sağına çekmek isterken kazanın yaşandığını savundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin ardından otobüs şoförü tutuklanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

