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  4. Samsun'dan Çanakkale'ye sevk edilecekti! 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi

Samsun'dan Çanakkale'ye sevk edilecekti! 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi

07.03.2025 10:07
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Samsun'da düzenlenen 2 ayrı baskında Çanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi. Sorumlular hakkında 150 bin 280 TL idari ceza uygulandı.

Samsun'dan Çanakkale'ye sevk edilecekti! 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 6-7 Mart tarihlerinde yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında düzenlenen 2 ayrı baskında Samsun'dan Çanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi (donax trunculus) ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, bu tür yasa dışı avcılığın Samsun'da ilk kez yapıldığı tespit edildi. Sorumlular hakkında toplam 150 bin 280 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile deniz polisi, yasaklı türlerin korunması ve su ürünleri avcılığına yönelik kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için benzer operasyonların devam edeceği de bildirildi.

DENİZ EKOSİSTEMİNE BÜYÜK TEHDİT

Beyaz kum midyesi, özellikle Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yaygın olarak bulunan, deniz ekosistemi için büyük öneme sahip bir tür. Filtre beslenme yöntemiyle sudaki plankton ve organik maddeleri süzen bu midyeler, aşırı ve kontrolsüz avcılık nedeniyle tehdit altına girebiliyor. Bu durum yalnızca midyelerin değil, onlara bağımlı yaşayan diğer deniz canlılarının da ekosistemden olumsuz etkilenmesine yol açabiliyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
midye
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