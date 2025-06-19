HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun gezisindeki Güney Koreli fenomeni bezdiren ısrar! İnceleme başlatıldı: Kendini "Yolda tek başında görünce..." diye savundu

Güney Koreli fenomen Hyojeong Park'ın (Mhyochi) Samsun gezisi sırasında ısrarla araca davet etmesiyle ilgili polis inceleme başlattı. Güney Koreli turisti rahatsız eden şahıs, kendisini "Yolda tek başına görünce yardım etmek istedim" sözleriyle savundu.

Samsun gezisindeki Güney Koreli fenomeni bezdiren ısrar! İnceleme başlatıldı: Kendini "Yolda tek başında görünce..." diye savundu

Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Mhyochi'nin (27) son durağı Samsun'un Çarşamba ilçesi oldu. 3 gündür Samsun'u takipçilerine tanıtan yayıncı, sokakta yürüdüğü sırada karşılaştığı ısrarlı davetle zor anlar yaşadı. Israrcı şahıs, defalarca kez aracına binmesini teklif ettiği yayıncıdan olumsuz yanıt aldı. Yayın sırasında yaşanan bu olay, takipçilerce rahatsız edici bulundu ve sosyal medyada sert şekilde eleştirildi.

AW479812_03

O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN CANLI YAYINLADI

Mhyochi, İstanbul'dan yaya olarak başladığı Türkiye turu kapsamında Samsun'a ulaştı. Çarşamba ilçesinden geçişi sırasında bir şahsın kendisiyle konuşarak aracına binmesini teklif ettiği anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Samsun Emniyetince inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda kadına yaklaşan şahsın H.S. (64) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince görüşülen H.S., yolda tek başına yürüyen kadına yardım etmek amacıyla bu teklifte bulunduğunu ifade etti.

AW479812_01

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADI

Edinilen bilgiye göre olayla ilgili herhangi bir şikayet ya da suç duyurusunun bulunmadığı öğrenildi.

AW479812_02

Öte yandan sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Mhyochi bugün Çarşamba'dan ayrılarak Samsun'un Terme ilçesinde gezisini sürdüreceğini paylaştı.

(İHA)

19 Haziran 2025
19 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li 81 il başkanından 'kayyum' açıklamasıCHP'li 81 il başkanından 'kayyum' açıklaması
Drift atan sürücüye ceza yağdıDrift atan sürücüye ceza yağdı
Anahtar Kelimeler:
Şikâyet Samsun Güney Kore fenomen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
57 milyon TL ikramiyeyi tek kuponla kazandı!

57 milyon TL ikramiyeyi tek kuponla kazandı!

İsrail basınından çarpıcı iddia: "ABD ve İran..."

İsrail basınından çarpıcı iddia: "ABD ve İran..."

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Cinayeti oğlunun üzerine attı! Akılalmaz savunma: "İnternette müstehcen görüntülerini izledim"

Cinayeti oğlunun üzerine attı! Akılalmaz savunma: "İnternette müstehcen görüntülerini izledim"

Türkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor!

Türkiye Muğla’nın ilçelerinde çekilen skandal görüntüleri konuşuyor!

4 kişi hayatını kaybetti! Uyarılar geldi...

4 kişi hayatını kaybetti! Uyarılar geldi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.