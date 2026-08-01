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Samsun Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava, sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 28-29 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 21-22 derece aralığında kalacak. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneşe maruz kalmamaya dikkat edilmeli. Açık hava etkinlikleri için ideal olan bu hava koşullarında bol su içmek önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava devam edecek.

Samsun Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Samsun'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Yazın tipik özelliklerini yansıtacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında olacak. Gece ise 21 - 22 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Hava genellikle açık kalacak. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

Bu gün, Samsun'da açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcut. Ancak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunmalı. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken önlem almak önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 30 derece civarına yükselecek. 3 Ağustos Pazartesi günü ise 31 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz ortasında Samsun'da normal karşılanan değerlerdir.

Samsun'da hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun kalmaya devam edecek. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemli. Dışarıda vakit geçirirken koruyucu önlemler almanız faydalı olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmak gerekiyor.

Açık hava etkinlikleri için Samsun'da hava durumu uygun. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların sürmesi bekleniyor. Sıcak havalarda dikkatli olmazsanız sağlığınızı riske atabilirsiniz. Güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı ve bol su içilmelidir. Bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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