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Samsun Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun, 1 Ekim 2026 tarihinde serin ve yağışlı bir hava ile karşı karşıya. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişiyor. Rüzgarlı hava, hissedilen serinliği artırmakta. Bugün, aralıklı yağışların yanı sıra, bulutlu gökyüzü dışarıda kalmayı planlayanlar için dikkat gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde, sıcaklıkların 20 - 24 dereceye yükselebileceği ve güneşli havaların başlayacağı tahmin edilmekte. Hava durumuna uygun önlemler almak, özellikle çocuklu aileler için önemli.

Samsun Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun, 01 Ekim 2026 tarihinde serin ve yağışlı bir havanın etkisi altında olacak. Bugün, hava durumu değişken koşullarıyla dikkat çekiyor. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında olacak. Rüzgarlı hava, hissedilen serinliği artıracak.

Gün boyunca devam eden bulutlar var. Aralıklı olarak yağan yağış, dışarıda kalmayı düşünenleri dikkatli olmaya çağırıyor. Samsun’un sahil ve iç kesimlerinde rüzgar hafif dalgalar oluşturacak. Deniz tutkunları için bu keyifli bir deneyim sunacak. Ancak, gökyüzündeki gri bulutlar, insanları kapalı alanlara yönlendirebilir. Dışarı çıkmayı planlayanların, uygun kıyafetler ve şemsiyelerle hazırlıklı olmaları akıllıca olacak. Özellikle çocuklu aileler için bu hava koşulları önem arz ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil bir seyir izleyebilir. Cumartesi ve Pazar günleri yağışların yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor. Sıcaklık 20 - 24 derece civarına çıkacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için güzel bir fırsat sunacak. Ancak, hava uzun süre soğuk kalacak. Sabah saatlerinde oluşabilecek sis ve nem dikkate alınması gereken unsurlar olacak.

İlerleyen günlerde, sabah saatlerinde güneşin doğmasıyla durum iyileşecek. Ama gün içerisinde rüzgarlı havaların devam edebileceğini unutmamak gerekir. Dışarıda vakit geçirenlerin, uygun giysiler seçmesi önemli. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak da önemli. Bu, trafiğin daha gündelik akışında sorun yaşanmamasını sağlayacak.

Samsun'daki mevcut hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini değişken bir tablo sunuyor. Bugünün yağışlı havası, sonraki günlerde daha sıcak ve güneşli günlere dönüşebilir. Her durumda dikkatli olmak ve havanın seyrini takip etmek önemlidir. Bu, güvenli ve sağlıklı bir deneyim için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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