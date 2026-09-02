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Samsun Hava Durumu! 02 Eylül Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 02 Eylül 2026 itibarıyla hava durumu sıcak ve nemli bir iklimle belirleniyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişirken, hafif rüzgâr keyifli bir atmosfer sunuyor. Sabah serinliği öğleye yaklaşırken yerini ısıya bırakacak. Kıyı bölgesi, serinletici esintiler sağlasa da, ani yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Aktivitelerinizi planlarken hava tahminlerini takip etmek, keyifli anlar yaşamanızı sağlıyor.

Samsun Hava Durumu! 02 Eylül Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

02 Eylül Çarşamba 2026 tarihi itibarıyla Samsun'da hava durumu sıcak ve nemli bir iklimin etkisi altında. Bugünkü sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişiyor. Hafif rüzgâr ise havayı daha da keyifli kılıyor. Sabah saatlerinde hava serin, öğleye yaklaşırken sıcaklık artacak. Nem oranı yükselebilir. Samsun’un kıyı olması, gün boyu serinletici esintiler sağlıyor. Bu güzel hava, dışarıda vakit geçirmek için uygun. Park yürüyüşleri yapabilirsiniz. Denizin kenarında çay keyfi yapmak da güzel bir seçenek. Ancak gün ilerledikçe havanın değişebileceğini unutmamalısınız. Öğleden sonra bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar olabilir. Bu durum, açık havada plan yapanlar için sürpriz olabilir.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sıcaklıklar 20 - 24 derece arasında olacak. Hafif rüzgâr ve yerel yağışlar Samsun'un günlük yaşantısını etkileyecek. Özellikle hafta sonu etkinlikleri için hava tahminlerine dikkat etmek önemli. Hava koşullarına uygun giysiler hazırlamak, ani değişikliklere karşı önlem almanızı sağlar.

Samsun'da geçireceğiniz keyifli günler için hava durumu tahminlerini dikkate almalısınız. Dışarıda yapacağınız aktiviteleri daha cazip hale getirmek mümkün. Günlük hava bilgilerinizi güncel tutun. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olun. Gerekirse şemsiyenizi yanınıza alın. Böylelikle doğanın tadını çıkarabilir, keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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