AK Parti'nin acı günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da tedavi gören AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi İsmet Zeynep Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çiftçi'nin cenaze namazının Şanlıurfa'daki Yusuf Paşa Camii'nde kılınacağı, ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çiftçi'nin ölüm haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

İSMET ZEYNEP ÇİFTÇİ KİMDİR?

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi, 1982 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Şanlıurfa Kız İmam Hatip Lisesi'nin ardından Harran Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Adalet Yüksekokulu'nda eğitim gören iki çocuk annesi Çiftçi; siyasi çalışmalarının yanı sıra Haliliye Belediyesi Kadın Destek Merkezlerinde koordinatörlük yaptı. AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları'nda farklı görevler üstlenen Çiftçi, daha sonra AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi olarak görev aldı.