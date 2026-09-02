HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Plakada bant ile yapılan harf değişikliğine 140 bin TL ceza, 30 gün trafikten men

Gaziantep’te bant ile plakada harf değişikliği yaparak trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesiminde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, bir otomobilin plakasında okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını tespit etti.

Plakada bant ile yapılan harf değişikliğine 140 bin TL ceza, 30 gün trafikten men

Gaziantep’te bant ile plakada harf değişikliği yaparak trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesiminde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, bir otomobilin plakasında okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını tespit etti. Durdurulan otomobilde yapılan incelemede plakadaki ’L’ harfinin ’U’ harfine dönüştürüldüğü belirlendi.

Plakasını değiştirerek trafikte seyreden araç sürücüsüne jandarma ekiplerince 140 bin TL cezai işlem uygulandı, araç 30 gün trafikten men edildi.

Plakada bant ile yapılan harf değişikliğine 140 bin TL ceza, 30 gün trafikten men 1

Plakada bant ile yapılan harf değişikliğine 140 bin TL ceza, 30 gün trafikten men 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tek komutla sıfırdan görsel üretin! İşte Google'ın yeni uygulamasıTek komutla sıfırdan görsel üretin! İşte Google'ın yeni uygulaması
Bakan Gürlek: Dini yapılanmaya değil, menfaat sağlayanlara karşıyızBakan Gürlek: Dini yapılanmaya değil, menfaat sağlayanlara karşıyız

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.