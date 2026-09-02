İkinci 'Palu ailesi' vakası! Bu sefer adres: Konya... Üfürükçüyle birlikte olup kocasını katletmiş: "Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım"

Olay, 'İkinci Palu Ailesi Vakası' olarak nitelendirilirken, EKici'nin eşi Mine Ekici ile ailenin hayatına yıllar önce girdiği belirtilen Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar dikkat çekti.

ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN 'ÜFÜRÜKÇÜYE' BAŞVURMUŞ

İbrahim Ekici 39 yaşında 31 Mart 2024 tarihinde evinde ölü bulundu. Ekici'nin ölümüne yönelik yapılan otopside ölüm nedeni kesin olarak belirlenemedi. Ekici'nin 14 yıllık eşi olan 43 yaşındaki radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin ifadeleri çelişkili bulundu ve soruşturma derinleştirildi.

Soruşturma kapsamında, Ekici ailesinin engelli çocukları nedeniyle muskacılık ve büyücülük yaptığı iddia edilen Hüseyin Sarıbaş'a başvurduğu ortaya çıktı.

SAPKIN ÜFÜRÜKÇÜ: "BENİMLE BİRLİKTE OLURSAN..."

Ailenin hayatına giren Sarıbaş hakkındaki iddialar ise oldukça dikkat çekti. İddialara göre Sarıbaş, Ekici ailesini çocuklarının ve Mine Ekici'nin "cinler âleminde seçilmiş safkan insanlar" olduğuna inandırdı.

Sarıbaş'ın, Mine Ekici'nin içine bir cin girdiğini öne sürdüğü ve kendisiyle birlikte olması hâlinde dünyaya gelecek erkek çocuğun kendi veliahdı olacağını söylediği öne sürüldü.

ÖLECEĞİ GÜNÜ SÖYLEMİŞ

İddialar bunlarla da sınırlı değil. Başka bir iddiada da Sarıbaş, İbrahim Ekici'nin 21 Ağustos'ta öleceğini ve ardından cennete gideceğini söyledi. Ölümü kabullendiği ve 21 Ağustos'u beklediği ileri sürülen İbrahim Ekici ise bu tarihten önce, 31 Mart'ta evinde hayatını kaybetti.

Öte yandan Ekici'nin ölümüyle ilgili olarak yeni iddianame hazırlandı. Hazırlanan yeni iddianame programda ele alındı. Müge Anlı programda; Hüseyin Sarıbaş'ın daha önce çektiği 6 aylık hapis cezasının "üfürükçülük" davasıyla ilgili olduğunu, İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili asıl yargılamanın ise şimdi başladığını belirtti.

"SÖYLEDİĞİN HER ŞEYİ YAPTIM, ADAMI ÖLDÜRDÜM"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, daha önce üfürükçülük iddiasıyla yargılandığı ve cezaevinde kaldığı belirtilen Hüseyin Sarıbaş ile İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici hakkında "kasten öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlamalarının yer aldığı aktarıldı.

İbrahim Ekici'nin ölümünün ardından Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasında geçtiği aktarılan telefon konuşmaları da kan dondurdu. Bahs geçen kayıtlara göre Mine Ekici, eşinin öldüğünü Sarıbaş'a bildirerek, "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım. Niye böyle yapıyorsun?" ifadelerini kullandı.

"RUHUM BAŞKA YERDEYDİ"

Olayın baş şüphelisi Sarıbaş ise suçlamaları reddetti. Böyle bir gücünün olmadığını söyleyen Sarıbaş'ın "Benim ruhum cesedimden çıkmıştı. Ruhum başka yerdeydi. Benimle alakası yok oranın" şeklindeki sözleri de programda gündeme geldi.