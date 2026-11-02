Samsun Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 2 Kasım Pazartesi 2026'da hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişecek. Günün genelinde sıcaklık artışları bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklıklar artacak. Güneşli anların yaşanması öngörülüyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bulutlanma görülebilir. Dışarıda geçirilecek zamanlarda güneş gözlüğü almak faydalı olacaktır. Ayrıca şapka gibi koruyucu unsurları kullanmanızda yarar var. Bugünkü hava, güneşli anlar için oldukça elverişli.

Samsun'da 2 Kasım'da dışarıda olanlar için keyifli hava bekleniyor. Ancak sıcaklık değişimleri ve bulutluluk göz önünde bulundurulmalı. Mekandan mekâna geçerken ne giyeceğinizi planlamanız önem taşıyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar hafifçe düşecek. Bu nedenle biraz daha kalın kıyafetler tercih etmek mantıklı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 3 ve 4 Kasım tarihlerinde daha fazla bulutlu hava görülecek. Sıcaklıkların 17 ile 21 derece arasında olması tahmin ediliyor. Bu durum havanın biraz daha serinleşeceğini gösteriyor. Dışarıda vakit geçirecekseniz havaya uygun giysiler planlayın. Ayrıca rüzgarlı günlere karşı şemsiyenizi almayı unutmayın.

Samsun'da hava durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek önemlidir. Bulutlu günlerde dışarı çıkma sürelerinizi dikkatlice ayarlamanız faydalı olacaktır. Türkiye’nin bu güzel şehrinde mevsim geçişleri dinamik hava durumunu etkiliyor. Buna hazırlıklı olmak gününüzü olumlu etkileyebilir. Planlarınıza katkıda bulunabilir.