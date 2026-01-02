HABER

Samsun Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 22 derece arasında değişirken, nem oranı %82 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 13 kilometre olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Doğa yürüyüşleri yaparken, sabah ve akşam serinliğini göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Devrim Karadağ

2 Ocak 2026 Cuma günü Samsun'da hava durumu ılıman ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %82 civarında. Rüzgar hızı ise saatte 13 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:51, gün batımı saati 17:55 olarak hesaplanmış. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 21 derece arasında olacak. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olarak değişecek. 4 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında seyredecek. Hava az bulutlu olacak. 5 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklıklar 6 ile 9 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri ile sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için günün erken saatlerinde dışarı çıkmayı tercih edebilirsiniz. Hafta sonu planlarını yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Keyifli etkinlikler için uygun bir dönemdesiniz.

hava durumu Samsun
