Samsun Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da hava durumu, 2 Şubat 2026 itibarıyla Karadeniz ikliminin etkilerini gösteriyor. Bugün hava sıcaklığı 15 - 16 derece seviyelerinde seyredecek. Kapalı ve bulutlu havanın yanı sıra aralıklı yağmur beklentisi mevcut. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşecek. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysi ve sağlam şemsiyeler, rüzgarlı havalarda ise uygun kıyafetler tercih edilmesi önem taşıyor.

Samsun Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi. Samsun'da hava durumu, Karadeniz ikliminin özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 8 - 9 derece arasında bekleniyor. Hava genellikle kapalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur görülebilir. Rüzgar batılı yönlerden hafif veya orta kuvvette esecek. Nem oranı %55 civarında tahmin ediliyor.

Samsun'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanları etkiliyor. Yağmurlu koşullar nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında su geçirmez giysi bulundurması faydalıdır. Rüzgarlı hava nedeniyle şemsiyelerinizi sağlam tutmalısınız. Ayrıca, rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih etmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü hava sıcaklığı 7 - 8 derece civarında olacak. Çarşamba günü ise sıcaklığın 5 - 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle kapalı ve yağmurlu olacak. Perşembe günü hava sıcaklığı 12 - 13 dereceye yükselecek. Hava koşullarının daha sakinleşeceği öngörülüyor.

Bu süreçte, yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar kullanabilirsiniz. Islanmaktan korunmak için bu önlemler önemlidir. Rüzgarlı günlerde ise şemsiyelerinizi sağlam tutmalı ve rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih etmelisiniz. Bu sayede konforunuzu artırabilirsiniz.

Samsun'da hava durumu, Karadeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtmakta. Önümüzdeki günlerde yağmurlu koşulların devam etmesi bekleniyor. Değişken hava durumuna hazırlıklı olmalısınız.

53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

hava durumu Samsun
