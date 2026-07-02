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Samsun Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 29-30 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 20-21 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %39, rüzgar kuzeydoğudan hafif esiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu günlerde, güneş kremi kullanmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Samsun'da hava durumu çok keyifli. Gün boyunca sıcaklık 29 - 30 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 20 - 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %39 civarında. Bu durum, havanın nemli olmayacağını gösteriyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 4 km hızla esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 28 - 29 derece olarak öngörülüyor. 4 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 29 - 30 derece civarında olacak. Nem oranı %53 - %54 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan kuzeybatıya doğru hafifçe esecek. Bu durum da açık hava etkinlikleri için uygun koşulları sürdürecek.

Samsun'da bu dönemde hava genellikle sıcak ve nemli olur. Açık hava etkinlikleri planlarken şapka veya güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Rüzgarın hafif esmesi sayesinde deniz kenarında serinlemek isteyenler için uygun koşullar mevcut.

Samsun'da 2 Temmuz Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu koşulları göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu, keyifli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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