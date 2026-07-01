Şırnak Üniversitesi Rektörü Alkış, skandal sözlerle ilgili konuştu: "O açıklamalar bana ait değil"

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdurrahim Alkış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada akrabalarını üniversitede işe sotuğunu, bunu da 'inancı gereği' yaptığını belirten sözleriyle gündeme gelmişti.

AKRABALARINI İŞE ALIP 'İNANCIM GEREĞİ YAPTIM' DİYEN REKTÖR GÜNDEM OLMUŞTU

Yaptığı açıklamada 'skandalı' açık açık savunan Prof. Dr. Alkış, kendisine karşı gelenleri tek tek üniversiteden attığını belirterek "Rektörüne sadakatte ve bağlılıkta kusur etmeyen kişileri atamaya karar verdim." demişti.

Skandal sözlerin gündem olmasının ardından Rektör Alkış'tan açıklama geldi ve kamuoyuna yansıyan sözlerin kendisine ait olmadığını belirtti. Alkış, "Haberde yer alan akraba kayırmacılığı ve usulsüz atama iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Her aklı başında insan böyle bir paylaşımı Rektörlük makamında bulunan bir kişinin yapmayacağını bilir" ifadeilerini kullandı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA: "TÜM İDDİALARI KESİN BİR DİLLE REDDEDİYORUM"

Konuya dair açıklama yapan Rektör Alkış, şunları söyledi;

"Son günlerde yazılı, görsel medya ve dijital platformlar üzerinden şahsım ve Şırnak Üniversitesi kurumsal kimliği ile üniversite çalışanları hedef alınmış, tümüyle gerçek dışı olan haberler üzerinden kasıtlı bir algı operasyonu yürütülmektedir. İddia edildiği gibi sosyal medya hesaplarımda herhangi bir paylaşımda bulunmadım. Her aklı başında insan böyle bir paylaşımı Rektörlük makamında bulunan bir kişinin yapmayacağını bilir.

Öncelikle belirtmek isterim ki, kamuoyuna servis edilen ve tarafıma ait olduğu öne sürülen açıklamalar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu metin ve görseller tarafımdan hazırlanmadığı gibi, hiçbir platformda tarafımca paylaşılmamıştır. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan bu algı operasyonunu esefle karşılıyor, tüm iddiaları kesin bir dille reddediyorum.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Haberde yer alan akraba kayırmacılığı ve usulsüz atama iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen kişilerden Gülizar Artuç, benim rektör olarak göreve başlamamdan çok önce üniversitemizde görev yapmaya başlamıştır. Diğer isimlerle ilgili tüm görevlendirme ve atama süreçleri ise yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili kurumların onayı ve yasal prosedürler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Şahsımın herhangi bir kişiyi mevzuat hükümlerine aykırı olarak göreve ataması veya görevlendirmesi söz konusu değildir.

Şırnak Üniversitesindeki tüm akademik ve idari iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, denetime açık ve şeffaf şekilde yürütülmektedir. Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından daha önce de benzer içerikli asılsız iddialar incelenmiş olup, gerçeği yansıtmadıkları ortaya çıkarılmıştır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, kişilik haklarımı ve Şırnak Üniversitesinin kurumsal itibarını hedef alan bu tür gerçek dışı haber ve paylaşımları yapanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış olup, bundan sonra da yasal süreçler kararlılıkla takip edilecektir.

OLAYI HABER YAPAN GAZETECİ: "BANA TAZMİNAT DAVASI AÇIN"

Rektör Alkış'ın iddiaları reddeden açıklamasının ardından haberi yapan Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin,şu ifadeleri kullandı:

"En yüklü miktarla bana tazminat davası açın. Cesaretiniz varsa, mahkeme tescillesin her şeyi... İnancı gereği akrabaları üniversiteye dolduran rektörün yeni yalanı.

Sürekli hakkımda dava açacağını belirtip aylardır davayı açamayan Alkış'a yeniden çağrı yapıyorum. En yüklü miktarla bana tazminat davası açın."