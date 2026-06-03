Samsun Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu artan bulutlarla başlayacak. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 19 ile 22 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Rüzgar hafifçe esecek. Yüksek nem oranı hava durumunu etkileyebilir.

4 Haziran Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü de hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 ile 24 derece arasında seyredecek. 6 Haziran Cumartesi günü ise hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 24 derece civarında ölçülecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 19 ile 24 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen göstermek önemlidir.

Samsun'da hava durumu 3 Haziran Çarşamba günü bulutlu başlayacak. Sonraki günlerde 4 Haziran Perşembe ve 5 Haziran Cuma günleri kısmen güneşli geçecek. 6 Haziran Cumartesi günü tamamen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 24 derece arasında değişecek. Uygun giyinmek ve bol su içmek sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olur.