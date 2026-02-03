HABER

Samsun Hava Durumu! 03 Şubat Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 3 Şubat 2026 tarihinde yağışlı ve serin hava koşulları bekleniyor. Gün sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Yüksek nem oranı, gün boyunca %100 yağış ihtimali ile birleşerek soğuk bir hava hissi yaratacak. Rüzgar hızı ise 11 km/s olacak. Dikkatli olunması gereken bu koşullar, trafikte tedbirleri artırmayı gerektiriyor.

Devrim Karadağ

Samsun'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu, yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise 5 derece civarında bekleniyor. Nem oranı yüksek, yaklaşık %93 seviyelerinde. Bu durum, hava koşullarının daha soğuk ve nemli hissettireceği anlamına geliyor. Rüzgar hızı 11 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün boyunca yağış ihtimali %100 olarak değerlendiriliyor. Gün doğumu saat 07:45, gün batımı saat 17:53 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Samsun'daki hava durumu değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü kar yağışlı, 5 Şubat Perşembe günü parçalı bulutlu. 6 Şubat Cuma günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 17 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali her gün %100 olarak öngörülüyor.

Bu hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte tedbirli olunması gerekiyor. Sürücüler kaygan zemin ve azalan görüş mesafesine karşı dikkat etmelidir. Soğuk ve nemli hava nedeniyle kalın giyinmek faydalıdır. ıslak zeminlerde kaymamak için temkinli adımlar atmak gerekiyor. Ayrıca açık hava etkinliklerini kapalı alanlara kaydırmak en iyisi olacaktır.

