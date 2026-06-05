Samsun Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Samsun hava durumu nasıl?

5 Haziran 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 16 ile 23 derece arasında değişecek. Nem oranı dengeli seviyelerde olurken, rüzgar hafif ve orta şiddet arasında esecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir ortam sunuyor.

6 Haziran Cumartesi günü, hava daha fazla ısınacak. Sıcaklık 15 ile 24 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 15 ile 24 derece arasında kalacak. Kısmen güneşli bir gün bizi bekliyor.

8 Haziran Pazartesi günü, yer yer bulutlu bir hava olacak. Ardından güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16 ile 24 derece arasında değişecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş ışığından korunmak da gereklidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha güçlü olabilir. Şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Hafif rüzgarlar nedeniyle rüzgar koruyucu giysiler tercih edilebilir. Böylece serin ve güneşli günlerin tadını çıkarabilirsiniz.