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Samsun Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Samsun hava durumu nasıl?

5 Haziran 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu serin ve bulutlu olacak, sıcaklık 16 ile 23 derece arasında değişecek. 6 Haziran'da sıcaklık biraz yükselecek ve bol güneş ışığı bekleniyor. 7 Haziran kısmen güneşli bir gün sunarken 8 Haziran'da yer yer bulutlar olacak. Hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun; şapka ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Rüzgar koruyucu giysiler de tercih edilebilir.

Samsun Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

5 Haziran 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 16 ile 23 derece arasında değişecek. Nem oranı dengeli seviyelerde olurken, rüzgar hafif ve orta şiddet arasında esecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir ortam sunuyor.

6 Haziran Cumartesi günü, hava daha fazla ısınacak. Sıcaklık 15 ile 24 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 7 Haziran Pazar günü sıcaklık 15 ile 24 derece arasında kalacak. Kısmen güneşli bir gün bizi bekliyor.

8 Haziran Pazartesi günü, yer yer bulutlu bir hava olacak. Ardından güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16 ile 24 derece arasında değişecek. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş ışığından korunmak da gereklidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha güçlü olabilir. Şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Hafif rüzgarlar nedeniyle rüzgar koruyucu giysiler tercih edilebilir. Böylece serin ve güneşli günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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