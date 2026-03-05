Samsun Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve az bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 13 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Nem oranı %51 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 18 km hızla esecek. Hava kalitesi ise "İyi" seviyede ölçülecek.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Sabah saatlerinde hafif serinlik olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza hafif mont veya ceket almak faydalı olacaktır. Sabah saatlerindeki nem oranı serin hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Mart Cuma günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında olacak. 7 Mart Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında değişecek. 8 Mart Pazar günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında olacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Şemsiye bulundurmak da sağlık açısından faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur.