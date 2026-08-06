HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça güzel bir şekilde devam edecek. Sıcaklık 20 ile 29 derece arasında değişecek. Gün boyunca genellikle güneşli bir hava hâkim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Rüzgar hızı akşam saatlerinde 17 km/saat olacak. Sağlık için güneşe doğrudan maruz kalmamaya özen gösterilmeli. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri düzenlenebilir.

Samsun Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Samsun'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 29 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Hava yine güneşli kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 23 derece civarına düşecek. Hava akşam saatlerinde de güneşli olacak. Rüzgar hızı sabah 6 km/saat, öğle 3 km/saat ve akşam 17 km/saat olacak. Nem oranı sabah %84, öğle %63 ve akşam saatlerinde de %63 olacak. Atmosfer basıncı sabah 1009 hPa, öğle 1009 hPa ve akşam 1008 hPa olacak.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli kalacak. Cuma günü sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında olacak. Cumartesi günü ise sıcaklık 21 ile 30 derece arasında olacak. Hava bol güneş ışığı alacak. Pazar günü hava sıcaklıkları 22 ile 30 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde hava sıcaklıkları 27 dereceye ulaşacak. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de sağlığı koruyacak bir yöntemdir. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 17 km/saat olacak. Hafif bir rüzgar hissedilebilir. Dışarı çıkarken hafif bir ceket almak faydalı olabilir. Nem oranı sabah %84, öğle %63 ve akşam %63 olacak. Nemli havaya karşı hassasiyetiniz varsa, uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin.

Samsun'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde de genel olarak güneşli bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, sağlık için güneşe doğrudan maruz kalmamaya dikkat edin. Bol su içmek de ihmal edilmemeli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandıDevlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandı
Kriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiasıKriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiası

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.