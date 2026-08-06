Samsun Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Samsun'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 29 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Hava yine güneşli kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 23 derece civarına düşecek. Hava akşam saatlerinde de güneşli olacak. Rüzgar hızı sabah 6 km/saat, öğle 3 km/saat ve akşam 17 km/saat olacak. Nem oranı sabah %84, öğle %63 ve akşam saatlerinde de %63 olacak. Atmosfer basıncı sabah 1009 hPa, öğle 1009 hPa ve akşam 1008 hPa olacak.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli kalacak. Cuma günü sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında olacak. Cumartesi günü ise sıcaklık 21 ile 30 derece arasında olacak. Hava bol güneş ışığı alacak. Pazar günü hava sıcaklıkları 22 ile 30 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde hava sıcaklıkları 27 dereceye ulaşacak. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de sağlığı koruyacak bir yöntemdir. Akşam saatlerinde rüzgar hızı 17 km/saat olacak. Hafif bir rüzgar hissedilebilir. Dışarı çıkarken hafif bir ceket almak faydalı olabilir. Nem oranı sabah %84, öğle %63 ve akşam %63 olacak. Nemli havaya karşı hassasiyetiniz varsa, uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin.

Samsun'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde de genel olarak güneşli bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, sağlık için güneşe doğrudan maruz kalmamaya dikkat edin. Bol su içmek de ihmal edilmemeli.