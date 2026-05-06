Samsun Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Hava koşulları biraz nemli görünüyor.

Samsun'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak sabah saatlerinde hava serin olabilir. Bu yüzden daha kalın kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artıracak. Su tüketimine özen göstermek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların artacağını gösteriyor. 7 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 10 ile 17 derece arasında bekleniyor. 8 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 12 ile 19 derece arasında seyredecek. Hafta sonuna doğru havanın daha da ısınması öngörülüyor. 9 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 11 ile 20 derece arasında olacak. 10 Mayıs Pazar günü ise 12 ile 19 derece olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları daha sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda hafif bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.

