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Samsun Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 6 Temmuz Pazartesi günü hava durumu sağanaklarla geçecek. Gündüz sıcaklık 26 dereceyi bulacakken, gece saatlerinde 17-18 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak ve rüzgar saatte 18 km civarında esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde 7 ve 8 Temmuz'da güneşli havalar hüküm sürecek. Sıcaklıklar 27-28 dereceye yükselecek. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak ve uygun kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Temmuz Pazartesi 2026, Samsun'da hava durumu sağanaklarla dolu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 26 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 17 ile 18 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 18 km/s civarına ulaşacak. Samsun'da hava durumu, hafif yağışlar ile nemli ve serin bir gün tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 7 Temmuz Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 27 derece civarında olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü ise bol güneş ışığı var. Bu günde sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. 9 Temmuz Perşembe günü kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklık yine 28 derece civarında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 20 km/s civarında olacak.

Samsun'da bu hafta hava durumu 6 Temmuz'daki hafif yağışlarla başlayacak. Nemli ve serin bir gün öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak hava koşulları etkili olacak.

Özellikle 6 Temmuz'da hafif yağışlar bekleniyor. Nem oranının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Nemli hava koşullarına uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak hava hakim olacak. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak önemlidir. Hafif kıyafetlerinizi tercih etmenizde yarar var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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