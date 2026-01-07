Samsun Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu, parçalı bulutlu ve ılık olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16-17 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 9-10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, güneybatıdan hafif ve orta kuvvette esecek. Zaman zaman rüzgarın hızı 40-60 km/saat ulaşabilecek. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalanacak. 8 Ocak Perşembe günü hava kapalı ve sıcaklık 18-19 derece civarında olacak. 9 Ocak Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Bu gün 9-10 derece olacağı tahmin ediliyor. 10 Ocak Cumartesi günü ise güneşli bir hava olacak. Sıcaklığın 11-12 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerek. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilebilir. Yağışlı günlerde ise şemsiye kullanılmak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler sayesinde ıslanmaktan koruma sağlanabilir.