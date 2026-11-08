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Samsun Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 8 Kasım 2026 günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah sıcaklığı 20 derece civarında başlarken, gün içinde 22 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık hızla 19 dereceye düşecek. Kapalı hava, güneş ışığını azaltıyor ve evde kalmayı daha cazip hale getiriyor. Dışarı çıkmayı düşünenlerin, ani yağışlara karşı şemsiyelerini bulundurmaları ve giyinecekleri kıyafetleri dikkatli seçmeleri önem taşıyor.

Samsun Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 8 Kasım 2026 günü değişken bir hava durumu var. Şehir sakinlerine farklı aktiviteler için fırsatlar sunuyor. Ancak bazı dikkat edilmesi gereken noktalar da mevcut. Güne başlarken sıcaklık 20 derece civarında. Gün içerisinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebiliyor. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Sıcaklık 19 dereceye düşecek. Havanın genellikle kapalı olması, güneş ışığını azaltıyor. Günlük planlarınızı oluştururken hava durumunu dikkate almakta fayda var. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün gibi görünmüyor. Evde kalıp keyifli aktiviteler yapmak uygun olabilir. Sıcak bir içecek eşliğinde kitap okumak güzel bir seçenek.

Samsun'un önümüzdeki günlerdeki hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık haftanın genelinde 17 ile 21 derece arasında olacak. Çarşamba günü sıcaklık biraz yükselecek, 21 dereceye ulaşacak. Ancak hafta sonu sıcaklık yeniden düşebilir. Hava durumu sürekli değiştiği için dışarı çıkmadan önce tahminlere bakmak önemli. Gemlik gibi yerler için hafif soğuk rüzgarlara karşı hazırlıklı olunmalı.

Bu dönemde şehirdeki hava durumu yalnızca sıcaklıkla ilgili değil. Nem oranı da değişkenlik gösteriyor. Akşam saatlerinde daha soğuk ve nemli bir hava hissedilecek. Üst katmanlarınıza uygun giysiler seçmeniz önemli. Bu giysiler sizi sıcak tutacak ve hastalıklara karşı koruyacaktır. Dışarı çıkmanıza gerek yoksa evde kalmayı tercih edebilirsiniz. Eğer dışarıda bir aktivite düşünüyorsanız, şemsiyenizi almayı unutmayın. Aniden yağışlar meydana gelebilir.

Samsun'daki hava durumu 8 Kasım 2026'da ılımlı ve değişken. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almak önemlidir. Önümüzdeki günlerde 17 ile 21 derece arasında değişen sıcaklıklara hazırlıklı olmak iyi bir fikir. Hafif rüzgarlara karşı dikkatli olun. Hava durumu her zaman değişebilir. Bu nedenle esnek kalmak en iyisidir.

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hava durumu Samsun
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