Samsun Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 9-10 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8-9 derece arasında seyredecek. Rüzgar ise kuzeydoğu yönünden, saatte 8-12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %87-93 arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, hafif yağmurlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için uygun önlemleri almanız da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Şubat Pazartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 9-10 derece civarında olacak. 10 Şubat Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Bu günlerde sıcaklıklar 7-8 derece arasında seyredecek. 11 Şubat Çarşamba günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10-11 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olduğu için dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Uygun giyinmek de gereklidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz.

