Samsun Hava Durumu! 09 Haziran Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü, Samsun’da hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 16 ile 20 derece arasında değişiyor. Gün içinde hava sıcaklığı 24 dereceye kadar yükselebilir. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 2,35 kilometre olacak. Nem oranı %81 civarında tahmin ediliyor. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde Samsun’daki hava durumu benzer şekilde sürecek. 10 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 15 ile 21 derece arasında değişecek. Bu gün 24 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. 11 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 16 ile 22 derece arasında olacak. 24 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. 12 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 16 ile 23 derece arasında değişecek. Bu gün de 24 dereceye kadar yükselebilir. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için hava durumu uygun.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir, deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için uygun kıyafetler seçin. Vücudunuzu nemli tutmak için bol su içmelisiniz. Rüzgar hafif olacağı için hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Böylece Samsun’un keyifli havasının tadını çıkarabilirsiniz.