HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli başlayacak, ardından bulutlar artacak. Gündüz sıcaklık 19-20 derece, gece ise 13-14 derece arasında olacak. 10 Mayıs Pazar’da değişken bulutlulukla birlikte sıcaklık 20-21 dereceye çıkacak. 11 Mayıs Pazartesi hava çok bulutlu, 12 Mayıs Salı ise sıcaklık 23-24 dereceye yükselecek. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

Samsun Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli başlayacak. Ardından bulutlar artacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 - 20 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 13 - 14 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 2 - 3 km/saat olacak. Yağış beklenmiyor.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 10 Mayıs Pazar günü değişken bulutluluk görülecek. Sıcaklık 20 - 21 derece civarında olacak. 11 Mayıs Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık yine 20 - 21 derece civarında kalacak. 12 Mayıs Salı günü bulutlar artacak. Hava sıcaklığı 23 - 24 dereceye yükselecek.

Bu dönemde hava koşullarına uyum sağlamak önemli. Özellikle sabah ve akşam serinliği için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz için hafif bir üst giysi yeterlidir. Rüzgar düşük hızda olacağı için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Yağış beklenmediğinden dış mekan aktivitelerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a dikkat çeken tavsiye!Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a dikkat çeken tavsiye!
Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandıDamadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

Özkan Yalım'dan Özgür Özel açıklaması! "Kongrelerde kullanılmak üzere para verdim"

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

SPK, TÜİK ve Merkez Bankası'nda kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

BİM'e buz makinesi geliyor!

BİM'e buz makinesi geliyor!

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.