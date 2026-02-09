HABER

Samsun Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 10 dereceyi bulacak, gece ise 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyden hafif esecek; kıyı kesimlerde zaman zaman güçlü rüzgarlar etkili olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 6’den 14 dereceye yükselecek. Yağışlı havalarda dışarı çıkanlar şemsiye veya yağmurluk bulundurmalıdır. Hava durumu mevsim normallerinde, ancak ani değişikliklere hazırlıklı olunmalıdır.

Seray Yalçın

Samsun'da 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında ölçülecek. Gece ise sıcaklığın 3 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Kıyı kesimlerde zaman zaman güçlü rüzgarların etkili olması öngörülüyor. Nem oranı %76 civarında olacak. Bu, hava hissiyatını artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 10 Şubat Salı günü alçak bulutlar görülecek. Sıcaklık 6 derece civarında olacak. 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 9 dereceye çıkacak. 12 Şubat Perşembe günü ise sıcaklık 14 dereceye yükselecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde kıyı kesimlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Rüzgarın etkisi artabilir.

Samsun'da hava durumu mevsim normallerine yakın. Ancak ani değişiklikler karşısında hazırlıklı olmak önemlidir.

