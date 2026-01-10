HABER

Samsun Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklık 10 - 14 derece arasında değişecek ve hava genellikle bulutlu olacak. Hafif yağışların beklendiği günde rüzgar güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Ocak'ta 16 - 17 dereceye yükselebilirken, 12 ve 13 Ocak'ta sıcaklık 4 - 9 dereceye düşebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin hava koşullarına uygun giyinmesi önemli.

Taner Şahin

Samsun'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde 10 - 12 derece olacak. Öğle ve akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 - 14 derece arasında seyredecek. Hava genellikle bulutlu bir görünümde olacak. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgarın şiddeti yer yer orta kuvvette olacak. Nem oranı %60 - %80 arasında değişecek.

Bu gün, Samsun'da tipik bir kış gününü yansıtıyor. Hafif yağış ve bulutlu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde belirginleşecek. Rüzgar hafif esecek. Dışarıda vakit geçirenler için rahatsızlık vermeyecek.

Gelecek günlerde hava durumu değişecek. 11 Ocak Pazar günü 16 - 17 derece olacak. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 8 - 9 dereceye düşecek. 13 Ocak Salı günü ise 4 - 6 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle bulutlu kalacak. Hafif yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Rüzgar hafif olacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta önem taşır. Dışarıda vakit geçirenler, hava koşullarına uygun kıyafetler seçmeli. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek konforlu bir gün geçirilmesine yardımcı olur.

