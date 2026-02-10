Samsun Hava Durumu! 10 Şubat Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü Samsun'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 6 derece arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor. Rüzgarın hızı 15 km/s civarında olacak. Nem oranı %89 seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:36, gün batımı ise 18:01.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de önemli. Islak zeminlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak açısından faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman olacak. 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 4 ile 10 derece arasında seyredecek. Yağışlı koşullar devam edecek. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında artacak. Yağışlı hava etkisini sürdürecek. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 12 ile 17 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar kullanılmalı. Islak zeminlere karşı dikkatli olmak şart. Trafik koşullarını göz önünde bulundurmak da önemlidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Buna göre önlemler almak faydalı olacaktır.