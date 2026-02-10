HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 10 Şubat Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 10 Şubat 2026 Salı hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek. Sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında değişirken, bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 15 km/s civarında olacak ve nem oranı %89'da seyredecek. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek önemli. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak, ancak yağışlı hava etkisini sürdürecek. Bu nedenle giyinmede önlemler almak şart.

Samsun Hava Durumu! 10 Şubat Salı Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü Samsun'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 6 derece arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor. Rüzgarın hızı 15 km/s civarında olacak. Nem oranı %89 seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:36, gün batımı ise 18:01.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de önemli. Islak zeminlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak açısından faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman olacak. 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 4 ile 10 derece arasında seyredecek. Yağışlı koşullar devam edecek. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında artacak. Yağışlı hava etkisini sürdürecek. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 12 ile 17 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar kullanılmalı. Islak zeminlere karşı dikkatli olmak şart. Trafik koşullarını göz önünde bulundurmak da önemlidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Buna göre önlemler almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendiTEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı! İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.