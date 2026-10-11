HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 11 Ekim Pazar 2026 tarihinde hava durumu ılımlı ve değişken özellikler taşıyor. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşli saatlerin yanı sıra yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde yağmur ihtimali bulunuyor. Deniz kenarındaki konum, hava değişkenliğini artırıyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 22 ile 25 dereceye yükselebilir. Dışarıda aktivitelerde dikkatli olmak, değişken hava koşullarına hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Samsun Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 11 Ekim Pazar 2026 tarihi için hava durumu ilginç bir profil sergiliyor. Bölge iklim özellikleri, bu durumu etkiliyor. Şehir genelinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu, Samsunlular için ılımlı bir hava oluşturuyor. Yer yer etkili olabilecek rüzgar, hava sıcaklığını etkileyebilir. Özellikle sabah saatlerinde "serin" havanın, güneşle birlikte ısınması bekleniyor. Güneşli anların yanı sıra, gün içinde geçici sıcaklık düşüşleri yaşanacak.

Bugün, hafif yağışlar bekleniyor. Özellikle akşam saatlerine doğru yağmur hissedilebilir. Bu nedenle, dışarı çıkanların yağmurlu havaya hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Samsun'un deniz kenarındaki konumu, iklimi nemli kılıyor. Bu durum, havanın değişkenliğini etkiliyor. Deniz kenarında hoş bir serinlik hissedilirken, hava çabuk değişebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, bugünkü sıcaklık seviyeleri arasında kalacak gibi görünüyor. 12 Ekim Pazartesi'den itibaren sıcaklık yükselebilir. Sıcaklık 22 ile 25 derece arasında seyredecek. Ancak, bu günlerde de yer yer yağış bekleniyor. Havanın değişkenliği, Samsun'da iklimin doğal bir parçasıdır. Dışarıda yapılacak aktivitelerde dikkatli olmak önemlidir. Güneşli günleri iyi değerlendirmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Yoğun yağışların yaşanabileceği günlerde açık alanlardan kaçınmak akıllıca bir yaklaşım olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Hava durumu tahminlerine dikkat ederek, plan yapmak, Samsun'da keyifli bir deneyim için fayda sağlar. 11 Ekim Pazar 2026'da Samsun'da geçireceğiniz günü, hava durumu tahminlerine göre en iyi şekilde değerlendirmenizi öneririz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı
Antalya'da oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıAntalya'da oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Fenerbahçe'den Rize'de 3 gollü zafer!

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Sigara satışında yeni dönem başlıyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.