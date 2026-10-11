Samsun Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 11 Ekim Pazar 2026 tarihi için hava durumu ilginç bir profil sergiliyor. Bölge iklim özellikleri, bu durumu etkiliyor. Şehir genelinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu, Samsunlular için ılımlı bir hava oluşturuyor. Yer yer etkili olabilecek rüzgar, hava sıcaklığını etkileyebilir. Özellikle sabah saatlerinde "serin" havanın, güneşle birlikte ısınması bekleniyor. Güneşli anların yanı sıra, gün içinde geçici sıcaklık düşüşleri yaşanacak.

Bugün, hafif yağışlar bekleniyor. Özellikle akşam saatlerine doğru yağmur hissedilebilir. Bu nedenle, dışarı çıkanların yağmurlu havaya hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Samsun'un deniz kenarındaki konumu, iklimi nemli kılıyor. Bu durum, havanın değişkenliğini etkiliyor. Deniz kenarında hoş bir serinlik hissedilirken, hava çabuk değişebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, bugünkü sıcaklık seviyeleri arasında kalacak gibi görünüyor. 12 Ekim Pazartesi'den itibaren sıcaklık yükselebilir. Sıcaklık 22 ile 25 derece arasında seyredecek. Ancak, bu günlerde de yer yer yağış bekleniyor. Havanın değişkenliği, Samsun'da iklimin doğal bir parçasıdır. Dışarıda yapılacak aktivitelerde dikkatli olmak önemlidir. Güneşli günleri iyi değerlendirmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Yoğun yağışların yaşanabileceği günlerde açık alanlardan kaçınmak akıllıca bir yaklaşım olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Hava durumu tahminlerine dikkat ederek, plan yapmak, Samsun'da keyifli bir deneyim için fayda sağlar. 11 Ekim Pazar 2026'da Samsun'da geçireceğiniz günü, hava durumu tahminlerine göre en iyi şekilde değerlendirmenizi öneririz.