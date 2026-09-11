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Samsun Hava Durumu! 11 Eylül Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da hava durumu, 11 Eylül 2026 itibarıyla değişkenlik gösteriyor. Bugün bulutlu bir hava etkili, sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Gün içinde hafif bir yağış ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklık dalgalanmaları bekleniyor; cumartesi 22 dereceye çıkarken, pazar 18 dereceye düşebilir. Dışarı çıkacak olanlar, yanlarına şemsiye almayı unutmasın. Hava durumunu takip etmek, planlamalar için önemli.

Samsun Hava Durumu! 11 Eylül Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun, Karadeniz'in güzellikleriyle dolu bir şehir. Hava durumu her gün değişiyor. Bugünkü hava durumu, 11 Eylül Cuma 2026, mevsimin etkilerini gösteriyor. Bugün bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir yağış olabilir. Akşam saatlerinde bulutların yoğunlaşması bekleniyor. Dışarı çıkacak olanlar, yanlarında bir şemsiye bulundurabilir.

Sonbahar yaklaşırken, hava sıcaklıklarında dalgalanmalar gözlemleniyor. Samsun'daki hava durumu, bu geçiş döneminin tipik özelliklerini taşıyor. Güneş bazen bulutların arkasında kalıyor. Ancak aralarda kendini göstermesi bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 - 21 derece arasında değişiyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık biraz artış gösterebilir. Dış mekan aktiviteleri için uygun bir gün. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek gibi görünüyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ancak pazar günü yeniden serinleyecek. Sıcaklık 18 derece civarına düşebilir. Bu nedenle, kıyafetlerinizi dikkatli seçmek önem taşıyor. Kat kat giyinmek, değişen havalarda faydalı olacaktır.

Dışarıda zaman geçirecekseniz, aniden bastıran bir yağışa hazırlıklı olmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde dikkatiniz yorulmalı. Hava durumunu aktif bir şekilde takip etmek önemli. Sağlığınız ve günlük planlarınız için güncel bilgilere ulaşmalısınız. Uygulamalarla hava durumunu takip edebilir, planlarınızı buna göre yapabilirsiniz. Dışarı çıkmadan önce kısa bir hava durumu kontrolü yapmak her zaman iyi bir fikirdir.

Bugünkü hava durumu ve önümüzdeki değişiklikleri göz önünde bulundurarak, Samsun günlerinizi planlamak önemli. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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