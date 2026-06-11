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Samsun Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 11 Haziran 2026'da güneşli ve ılıman hava koşulları bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığının 25 dereceye ulaşması öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 15 ile 16 derece arasında kalacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu etkili olacak. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız önemli. Ayrıca, nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif giysiler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır. Dışarıda keyifli vakit geçirmek için hava durumunu dikkate almak faydalı.

Samsun Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece civarında ölçülecek. Gece ise sıcaklık 15 ile 16 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 6 ile 8 km/saat arasında olacak. Nem oranı ise %50 ile %60 civarında kalacak. Bu durum, hava koşullarının oldukça keyifli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü de sıcaklık 24 derece civarında olacak. Yine hafif yağmur bekleniyor. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık 24 derece civarında kalacak. Az güneşli bir hava öngörülüyor. Bu nedenle, hava koşulları genel olarak ılıman ve yağışlı geçecek.

Bu hava koşullarında dikkatli olmakta fayda var. Özellikle hafif yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız yararlı olacaktır. Yüksek nem oranı olan günlerde terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alan giysiler seçmelisiniz. Rüzgarın düşük olduğu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız keyif almanıza yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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