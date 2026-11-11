Samsun Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Kasım 2026 Çarşamba. Samsun'da hava durumu, sakinleri etkileyici bir atmosferle karşılıyor. Sabah saatlerinde hafif yağışlar başladı. Gri bulutlar zamanla dağılıyor. Hava değişken bir hale dönüşecek gibi görünüyor. Gün ortasında sıcaklık 20 derece civarında bekleniyor. Bu, sonbaharın ılık günlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Çoğunlukla bulutlu havada yer yer güneş kendini gösterecek. Bu durum, günü keyifli hale getirebilir. Ancak dışarı çıkmak isteyenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Hava koşulları aniden değişebilir. Gün sonunda hava daha serinleyebilir.

Bugündeki hava durumu merak edenler için, Samsun’un ilk saatlerinde serinlik hissediliyor. Gün ilerledikçe iklim ılımlı hale geliyor. Dışarıda uzun zaman geçireceklerin yanında hafif bir mont bulundurmalarında fayda var. Kat kat giyinmek, ani soğuma durumları için esneklik sağlayacaktır. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık 16 derece civarına düşmesi bekleniyor. Bu durum, iklim değişikliklerine hazırlıklı olmanın önemini vurguluyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu karmaşık bir tablo çizecek gibi. Cuma günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Cumartesi ve Pazar günleri hafif yağış bekleniyor. Dışarıda geçirilecek aktivitelerde hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Yağışlı günlerde görüş mesafesi azalabilir. Yollar kayganlaşabilir. Bu durum, şehrin trafiğini etkileyebilir.

Havanın soğuması hastalıkların artışına neden olabilir. Bu nedenle bağışıklığı güçlendirecek besinler tercih edilmeli. Yeterince su içmek, sağlığı korumada önemlidir. Ayrıca gece saatlerinde ani sıcaklık değişikliklerine karşı kalın giyinmeyi unutmamalıyız. Bu, sağlığımız ve ruh halimiz için faydalı olacaktır.

Samsun'da hava durumu dengeyi bulmuş durumda. Ancak önümüzdeki günlerde değişiklikler bekleniyor. Hazırlıklı olmak, günlük yaşamı ve genel sağlığı etkileyecektir. Hava durumu hakkında dikkatli ve bilinçli olmak, birçok alanda fayda sağlayacaktır.