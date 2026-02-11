Samsun Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba. Samsun'da hava durumu genellikle güneşli. Ayrıca, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 4 derece civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esebilir. Nem oranı %67 civarında olacak. Samsun'da bugünkü hava ılıman ve rahat bir gün geçirebileceksiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 12 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı 17 dereceye yükselebilir. Hava koşulları daha sıcak hale gelecek. 13 Şubat Cuma günü benzer sıcaklıklar devam edecek. Ancak, hava biraz daha bulutlu olacak. 14 Şubat Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Hava sıcaklığı 13 derece civarında olması bekleniyor. Sıcaklıkların artacağını unutmayın. Bazı günlerde yağışlı koşullar olabilir.

Bu dönemde hava koşullarına göre önlemler almak faydalı olacaktır. 14 Şubat Cumartesi günü beklenen yağış için şemsiye almanız önerilir. Islak kalmamak için uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı vücudunuzu korumak gerekir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse sıcak içecekler tüketmek de sağlığınız için önemlidir. Böylece Samsun'daki hava durumuna en iyi şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.