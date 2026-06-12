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Samsun Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da hava durumu 12 Haziran 2026 Cuma günü güneşli ve sıcaklık 25 dereceyi bulacak. Hissedilen sıcaklık 24 derece civarında olacakken, nem oranı %72 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 4.36 km/saat olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde de hava ılıman kalacak. 13 Haziran'da hava bulutlu, 14 Haziran'da kısa sağanaklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem, unutmayın ki güneş koruyucu ve su tüketimi önemlidir.

Samsun Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Haziran 2026 Cuma günü Samsun'da hava durumu güneşli. Hava sıcaklıklarının 25 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 24 derece civarında olacak. Nem oranı %72 seviyesinde. Rüzgar hızı 4.36 km/saat civarında. Bu güzel hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu keyifli olacak. 13 Haziran Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 ile 19 derece arasında değişecek. 14 Haziran Pazar günü, birkaç kısa süreli sağanak beklentisi var. Genel olarak hava açık olacak. Sıcaklıklar 22 ile 16 derece arasında olacak. 15 Haziran Pazartesi günü hava, parlak güneş ışığı altında sıcaklıkları 26 ile 18 derece arasında olacak.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Deniz kenarında vakit geçirebilir, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. 14 Haziran Pazar günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemli.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilir, güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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