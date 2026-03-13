HABER

Samsun Hava Durumu! 13 Mart Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 13 Mart Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Güneşli ve parçalı bulutlu hava, gündüz sıcaklıklarının 12 dereceye ulaşmasını sağlıyor. Gece ise sıcaklık 4 dereceye düşüyor. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları keyifli devam edecek. Açık hava etkinlikleri için fırsatlar artıyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmayı unutmamalısınız. Gündüzleri ise rahat kıyafetler tercih edin.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Samsun'da hava durumu oldukça keyifli. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 12 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif, kuzeydoğu yönünden esse de etkili olmayacak. Nem oranı %50 civarında seyrediyor. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu keyifli geçecek. 14 Mart Cumartesi günü, hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 11 derece, gece ise 7 derece civarında seyredecek. 15 Mart Pazar günü, hava biraz daha bulutlu. Gündüz sıcaklık 11 derece, gece ise 8 derece olacak. 16 Mart Pazartesi günü hava yine bulutlu ve güneşli olacak. Gündüzde sıcaklık 12 derece, gecede ise 6 derece civarında olacak. Bu dört gün boyunca yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Güzel havayı değerlendirmek için, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise rahat ve hafif kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışığından faydalanmak adına açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Yürüyüş yaparak veya sevdiklerinizle vakit geçirerek keyif alabilirsiniz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, fırsatları artırıyor. Bu nedenle planlarınızı hemen yapmalısınız.

Samsun'da 13 Mart Cuma günü ve önümüzdeki birkaç gün boyunca hava durumu güzel olacak. Gündüzleri güneşli ve sıcak, akşamları ise serin bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcut. Dışarıda vakit geçirirken, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmayı unutmayın. Gündüzleri ise rahat kıyafetlerle keyifli vakit geçirebilirsiniz.

