Samsun Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da hava durumu, önümüzdeki günlerde genellikle bulutlu geçecek. 13 Şubat 2026 itibariyle gündüz sıcaklık 18-19 derece aralığında seyredecek. Gece ise bu değer 13-14 derece olacak. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. 14 Şubat'ta sıcaklık 14-15 dereceye düşecekken, 15 Şubat'ta 17-18 dereceyi bulacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve yağışlı günlerde önlem almak büyük önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Samsun'da hava durumu genellikle bulutlu olacak. 13 Şubat 2026 Cuma günü beklenen sıcaklık gündüz saatlerinde 18 - 19 derece civarında. Gece ise sıcaklık 13 - 14 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 14 - 15 derece civarında olacak. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü sıcaklık 17 - 18 derece arasında seyredecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava koşulu hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Samsun'da hava durumu genel olarak ılıman ve değişken olacak. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Günlük planlarınızı hava durumuna göre yapmanız fayda sağlayacaktır.

