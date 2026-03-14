Samsun Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 11-12 derece olacak. Akşam saatlerinde ise 8-9 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %78-88 arasında değişecek.

Bugün Samsun'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Dışarı çıkarken hafif bir ceket yanınızda bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 15 Mart Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12, gece ise 8 derece olacak. 16 Mart Pazartesi günü de benzer şekilde yağmur ve çisenti ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 11, gece 6 derece olarak tahmin ediliyor. 17 Mart Salı günü bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 12, gece ise 6 derece civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik göstereceği için hazırlıklı olmak önemli. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava tahminlerini kontrol etmesi gerekiyor. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilebilir. Rüzgarlı günlerde ise şemsiye yerine su geçirmeyen mont veya yağmurluk kullanmak daha pratik olacaktır.

Samsun'daki hava durumu değişken olduğundan güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.