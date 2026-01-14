Samsun Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah 2 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Bu saatlerde hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. Hava bulutlu bir şekilde devam edecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızının saatte 14 kilometre civarında olması bekleniyor. Nem oranı sabah %70, gündüz %60, akşam %68 ve gece %64 olacak.

Gün boyunca Samsun'da soğuk ve bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 6 derece olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 15 Ocak Perşembe günü 6 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor. Hava koşulları kapalı olacak. 16 Ocak Cuma günü hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 7 derece civarında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 5 derece düzeyinde kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önem taşıyor. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden uzak durulmalı. Kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir.