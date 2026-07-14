Samsun Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. Samsun'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Gündüz sıcaklık 28 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 19 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 3,78 km/saat civarında olacak. Nem oranı %59 seviyelerinde seyredecek. Bu durum, hava koşullarını konforlu hale getiriyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 3,88 km/saat civarında seyredecek. 16 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 20 ile 23 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 4,23 km/saat civarında olacak. Bu da Samsun'da ılıman bir hava durumu demektir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak veya sahil kenarında vakit geçirmek de mümkündür. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı artabilir. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza bir ceket veya hırka almanızda yarar var. Rüzgar hafif olduğu için şemsiye veya rüzgar geçirmez giysilere ihtiyaç yok. Nem oranı %59 olduğu için hava kalitesi iyi. Bu da açık hava aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor.

Samsun'da 14 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarın.