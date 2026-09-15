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Samsun Hava Durumu! 15 Eylül Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 15 Eylül 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava hakimken, öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceyi geçiyor. İlerleyen saatlerde 22 dereceye ulaşabilecek sıcaklık, bu mevsimdeki nem oranıyla birleşince dışarıda geçireceğiniz zamanı etkileyebilir. Gelecek günlerde serin ve yağışlı havalar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu göz önünde bulundurması faydalı olacak.

Samsun Hava Durumu! 15 Eylül Salı Samsun hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Samsun'da 15 Eylül Salı 2026 tarihinde hava durumu değişken bir seyir izliyor. Bu şehir, yeşil alanları ve kıyı şeridiyle ünlüdür. Bugün sıcaklık yaklaşık 20 derece civarındadır. Sabah hafif bulutlu bir görünüm mevcut. Öğle saatlerinde güneşin ışıkları daha belirgin hale gelecek.

Bu mevsimde, Samsun'da hava genellikle sıcak ve nemlidir. 15 Eylül'de de bu iklim izleri görülmektedir. Öğleden sonra sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Yüksek hava nemi, dışarıda geçireceğiniz zamanı etkileyebilir. Uzun süre güneş altında kalmayı düşünüyorsanız, gölgelik alanlar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici olacak. 16 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 19 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde düşüş göstermesi bekleniyor. Ayrıca, bu tarihlerde hafif yağışlar muhtemeldir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Hava tahminlerini dikkate alarak planlarınızı yapmalısınız.

Gelecek günlerde 17 Eylül'de sıcak havanın yerini serin havanın alacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların 18 derece civarında olacağı öngörülüyor. Dışarıda zaman geçirecekseniz, mont ya da hafif bir yağmurluk yanınızda bulundurmalısınız.

Değişken hava koşullarıyla baş etmenin yolları mevcuttur. Dışarı çıkmadan önce hava durumu tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Uzun süre güneşte kalacaksanız, güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Samsun'un doğal havası, doğayla iç içe bir gün geçirmeniz için sizi çağırıyor.

15 Eylül 2026 tarihli hava durumu, yaz sonunu ve sonbahar etkilerini hissettirecek. Hava durumu tahminlerine göre planlarınızı yaparak, bu güzel şehirdeki zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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