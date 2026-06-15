Samsun Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 15 Haziran Pazartesi 2026 günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22 - 23 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklığın 13 - 14 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %70 - %75 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek.

16 Haziran Salı günü hava durumu güneşli geçecek. 17 Haziran Çarşamba gününde ise çoğunlukla güneşli olacağı tahmin ediliyor. 18 Haziran Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 - 26 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13 - 20 derece olacak. Nem oranı %70 - %80 seviyelerinde izlenecek.

Rüzgar kuzeydoğu ve güneydoğu yönlerinden saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek. Bu dönemde genel hava koşulları açık ve güneşli olacaktır. Samsun'da güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklık 22 - 23 derece arasında olacak. Gece sıcaklığının ise 13 - 14 derece olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %70 - %75 seviyelerinde devam edecek.