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Samsun Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 15 Temmuz'da hava durumu yaz mevsiminin etkilerini yansıtıyor. Gündüz sıcaklığı 28 derece civarında, gece ise 19 ile 22 derece arasında ölçülüyor. Yoğun nem oranı %60 ile %70 arasında değişiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun olan hava koşullarında hafif kıyafetler tercih edilmesi ve bol su içilmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık ve nem benzer şekilde devam edecek. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Samsun Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Gündüz hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 19 ile 22 derece arasında kalacak. Hava genellikle kısmen güneşli görünüyor. Nem oranı %60 ile %70 arasında seyredecek. Rüzgar saatte 3 ile 4 kilometre arasında esecek.

Samsun'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Nem oranı yüksek olduğu için hassas bünyelerde rahatsızlık hissi artabilir. Gün boyunca bol su içmek önemli. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 28 ile 29 derece arasında olacak. 17 Temmuz Cuma günü yer yer sağanaklar görülebilir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Şemsiye veya su geçirmeyen bir giysi bulundurmak, koruyucu olacaktır.

Samsun'da yaz mevsiminin tipik özellikleri devam edecek. Sıcak ve nemli koşullar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek önemli. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir gün geçirmek için etkili olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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