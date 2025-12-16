Samsun Hava Durumu! 16 Aralık Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı, Samsun'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 9 derece civarında. Gece ise sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek. Yağış ihtimali yüksek. Gün boyunca orta şiddetli yağmur bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 12 kilometre hıza sahip. Nem oranı %84 civarında olacak. Samsun'da hava durumu, yağmurlu ve serin bir gün geçirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 17 Aralık Çarşamba günü, sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Hafif yağmur bekleniyor. 18 Aralık Perşembe hava ısınacak. Sıcaklık 12 derece civarında olacak. Bu günde yağış beklenmiyor. 19 Aralık Cuma günü, sıcaklık 13 dereceye yükselebilir. Az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Bu nedenle, hava durumu daha ılıman ve yağışsız olacak.

Bugün Samsun'da hava durumu yağmurlu ve serin. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Soğuk havadan korunmak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar batıdan estiği için, rüzgar geçirmeyen giysiler kullanılabilir. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. Yine de hava durumunu takip etmekte fayda var. Uygun kıyafet ve hazırlıklarla dışarı çıkmak önemlidir.