HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 16 Aralık Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 16 Aralık 2025 Salı, yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 9 derece, gece ise 3 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu süreçte orta şiddette yağmur ve batıdan esen rüzgar, dışarıda zaman geçirecekler için hazırlığı zorunlu hale getiriyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlılaşacak. 17 Aralık'ta sıcaklık 11 dereceye çıkarken, günler ilerledikçe 12 ve 13 dereceye ulaşması bekleniyor.

Samsun Hava Durumu! 16 Aralık Salı Samsun hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı, Samsun'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 9 derece civarında. Gece ise sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek. Yağış ihtimali yüksek. Gün boyunca orta şiddetli yağmur bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 12 kilometre hıza sahip. Nem oranı %84 civarında olacak. Samsun'da hava durumu, yağmurlu ve serin bir gün geçirecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 17 Aralık Çarşamba günü, sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Hafif yağmur bekleniyor. 18 Aralık Perşembe hava ısınacak. Sıcaklık 12 derece civarında olacak. Bu günde yağış beklenmiyor. 19 Aralık Cuma günü, sıcaklık 13 dereceye yükselebilir. Az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Bu nedenle, hava durumu daha ılıman ve yağışsız olacak.

Bugün Samsun'da hava durumu yağmurlu ve serin. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Soğuk havadan korunmak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar batıdan estiği için, rüzgar geçirmeyen giysiler kullanılabilir. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. Yine de hava durumunu takip etmekte fayda var. Uygun kıyafet ve hazırlıklarla dışarı çıkmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'
Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralıArkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.