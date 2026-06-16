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Samsun Hava Durumu! 16 Haziran Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 17 ile 26 derece arasında değişim gösterecek. Önümüzdeki günlerde ılıman hava koşulları sürecek. 17 Haziran'da hafif yağış bekleniyor. Güneşli günlerde cilt korumasına dikkat edilmesi önemlidir. Açık hava etkinlikleri için bu dönem oldukça uygun görünüyor. Yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 16 Haziran Salı Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 17 ile 26 derece arasında değişecek. Bu, bugünkü hava durumunun ortalama 20 derece civarında olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Haziran Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 19 ile 26 derece arasında seyredecek. 18 Haziran Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında olacak. 19 Haziran Cuma günü, kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. 17 Haziran Çarşamba günü hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Güneşli günlerde cilt korunması için güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Samsun'da hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Hafif yağışlı günlerde hazırlıklı olmak gereklidir. Güneşli günlerde cilt korumasına dikkat etmek keyifli bir deneyim sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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