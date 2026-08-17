Samsun Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Samsun'da hava durumu genellikle sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 - 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %75 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 18 km/saat tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 29 - 31 derece arasında olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü ise kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. 20 Ağustos Perşembe günü birkaç kısa sağanak yağışın ardından sıcaklık 28 - 30 derece civarında olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek planlarınıza yardımcı olur.